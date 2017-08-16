ريال مدريد يسابق الزمن لإلحاق رونالدو بالكلاسيكو الليلة

مدريد ـــ الألمانية | Wednesday, 16 August 2017 - 12:51 pm

يدرك نادي ريال مدريد الأسباني لكرة القدم أن احتمالات نجاحه في تخفيف العقوبة الموقعة على نجمه الأول البرتغالي كريستيانو رونالدو ضئيلة للغاية ولكنه لا يرغب في رفع الراية البيضاء مبكرا.



وكان الاتحاد الأسباني لكرة القدم قد وقع عقوبة الإيقاف على رونالد لخمس مباريات بعد أن نال اللاعب بطاقة حمراء في مباراة ذهاب كأس السوبر الأسباني يوم الأحد الماضي، بالإضافة إلى قيامه بدفع حكم المباراة.



وأكدت صحيفة "ماركا" الأسبانية أن ريال مدريد سيسعى إلى أن يشارك رونالدو ضمن التشكيلة الأساسية للفريق، بقيادة المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان، في مباراته اليوم الأربعاء أمام ضيفه برشلونة في مباراة الإياب باستصدار قرار من لجنة التظلمات التابعة للاتحاد الأسباني لكرة القدم بإلغاء الإنذار الثاني، الذي نال على إثره البطاقة الحمراء.



وأشارت الصحيفة إلى أن النادي واللاعب ومدربه يدركان أن لجنة التظلمات بالاتحاد الأسباني لكرة القدم قد تلغي الإنذار الثاني الذي حصل عليه رونالدو ولكنها ستبقي بكل تأكيد على عقوبة الإيقاف لأربع مباريات بسبب قيام النجم البرتغالي بدفع الحكم.

ومن المؤكد أن لجنة التظلمات لن تلغي عقوبة الإيقاف لأربع مباريات حتى لو ألغت الإنذار الثاني لأن هذه العقوبة تمثل الحد الأدنى للعقوبات التي يجب توقيعها على أي لاعب يعتدي على حكم المباراة بأي صورة.

ومن المقرر أن يصدر قرار لجنة التظلمات بالاتحاد الأسباني لكرة القدم الخاص بهذا الموضوع في وقت لاحق اليوم.