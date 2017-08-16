رئيس اتحاد الكرة الألماني يرفض العقوبات الجماعية على الجماهير

فرانكفورت ــ الألمانية | Wednesday, 16 August 2017 - 13:27 pm

أبدى راينهارد جريندل رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم موقفا يتسم بالتسامح ، رغم أحداث العنف الأخيرة بالملاعب الألمانية ، وقال إنه لا يفترض معاقبة جماهير فريق بشكل عام بسبب سلوك عدد قليل ، مؤكدا استعداده للقاء ممثلين عن روابط المشجعين المتشددين (الألتراس).



وكانت المباراة التي انتهت بفوز هرتا برلين على مضيفه هانزا روستوك 2 / صفر أمس الأول الاثنين قد توقفت مرتين بسبب إطلاق مشجعين مقذوفات نارية تسببت في حرائق بأجزاء من المدرجات إلى جانب إضرام النار في لافتة كانت قد سرقت من نادي هرتا برلين عام 2014 ، ليعلن الاتحاد بدء التحقيقات إلى جانب تحقيقات الشرطة.



كذلك كانت أعمال شغب أثارتها جماهير هانوفر قد تسببت في إلغاء مباراة ودية أمام بيرنلي الإنجليزي في وقت سابق من أغسطس الجاري ، ضمن الاستعدادات للموسم الجديد.



ويجري الاتحاد الألماني تحقيقات مع هرتا برلين وهانزا روستوك بشأن أحداث الشغب ، لكن جريندل أبدى في الوقت نفسه رغبة في تغيير آلية فرض العقوبات في مثل هذه الحالات.



ومن المعتاد أن يعقب أحداث الشغب الجماهيري في المباريات ، فرض عقوبات تتمثل في إغلاق أقسام من مدرجات استاد الفريق صاحب الأرض لعدد من المباريات ، أو معاقبته بخوض مباريات بدون جمهور.

وقال جريندل في بيان "سنمتنع ، حتى إشعار آخر ، عن فرض عقوبات يكون لها تأثير مباشر على المشجعين الذين لم يثبت بحقهم انتهاك قواعد الاستادات."