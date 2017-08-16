"التحكيم" يرجئ إيقاف خميس النصر إلى حين صدور القرار النهائي

الرياض ــ الرياضية | Wednesday, 16 August 2017 - 14:02 pm

أصدر مركز التحكيم الرياضي قراراً بوقف تنفيذ عقوبة إيقاف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر عوض خميس.



ونشر نادي النصر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم أشار فيها إلى أن مركز التحكيم الرياضي أصدر قراراً بوقف تنفيذ عقوبة إيقاف خميس إلى حين صدور قرار التحكيم النهائي.



وكان الاتحاد السعودي قد أصدر قراراً بإيقاف خميس 6 أشهر وغرمه 300 ألف ريال لتوقيعه عقداً بالانتقال إلى الهلال ثم التراجع عنه.