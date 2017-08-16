المنتخب الصيني دون 20 عاما يشارك في الدرجة الرابعة الالمانية

بكين ــ الألمانية | Wednesday, 16 August 2017 - 14:21 pm

أعلن المنتخب الصيني للشباب ما دون 20 عاما مشاركته في دوري الدرجة الرابعة الألماني لكرة القدم خلال موسم 2017-2018، تحضيرا لدورة الألعاب الأولمبية 2020 المقررة في طوكيو.



وسبق لصحيفة "بيلد" الألمانية أن كشفت في يونيو عن اتفاق بين الصين والاتحاد الألماني بشأن هذه المسألة التي تندرج ضمن سياسة الرئيس الصيني شي جينبينغ الذي يولي أهمية كبرى للعبة.



ومن خلال توجيهاته، نشطت الأندية الصينية في التعاقد مع لاعبين ومدربين بارزين، كما نشطت الشركات والأفراد الصينيون في الاستثمار في الاندية الأوروبية الكبيرة والصغيرة، كما تعاقد المنتخب الوطني مع المدرب الايطالي مارتشيلو ليبي.



ويأمل الرئيس الصيني في جعل بلاده قوة كبرى في كرة القدم، وصولا الى استضافة كأس العالم وإحراز لقبها. الا ان الهدف المقبل على الصعيد الوطني هو التحضير للمشاركة في اولمبياد طوكيو 2020.



وأعلن المنتخب الصيني في بيان الأربعاء ان تمكن شبابه من "التمرن في ألمانيا والمنافسة في دوري "ريجيوناليغا سودوست"، هو فرصة مهمة جدا لكرة القدم الصينية من أجل التعلم من الكرة الالمانية".



وصدر البيان عن المنتخب الصيني بعدما وقع الاتحاد المحلي اتفاقا مع نظيره الألماني في العاصمة الصينية بكين.

وذكرت وكالة أنباء "تشاينا نيوز" أن نتائج منتخب بلادها لن تحسب أو تؤثر على ترتيب دوري الجنوب الغربي الاقليمي في المانيا.

وسيبدأ المنتخب الصيني مشواره في الدوري اعتبارا من منتصف الموسم، أي من يناير المقبل، بحسب ما كشفت وكالة "سيد" الألمانية الرياضية المرتبطة بوكالة فرانس برس.



وتأهل 19 فريقا الى دوري الجنوب الغربي الاقليمي في المانيا، وسيخوض المنتخب الصيني مباراتين ضد كل منها، من دون ان يتم احتساب نتائجه في الجدول الرسمي للنقاط.



وكشفت "بيلد" في يونيو أن كل من الأندية المشاركة في هذا الدوري ستحصل على مبلغ 15 الف يورو من الاتحاد الصيني لكرة القدم مقابل المباراتين اللتين سيخوضهما كل فريق ضد المنتخب.



ولا يزال أمام الصين مسار طويل قبل فرض نفسها قوة كروية عالميا، لاسيما وان منتخبها الأول يحتل المركز السابع والسبعين في تصنيف المنتخبات الذي يصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).