ماتويدي يخضع للفحص الطبي تمهيدا للإنتقال إلى يوفنتوس

ميلانو ـــ الفرنسية | Wednesday, 16 August 2017 - 15:51 pm

أفادت تقارير صحافية ايطالية الأربعاء ان لاعب خط الوسط الدولي الفرنسي بليز ماتويدي اقترب للانضمام الى نادي يوفنتوس بطل الدوري المحلي، قادما من باريس سان جرمان، على ان يخضع اليوم لفحص طبي في مدينة تورينو الايطالية.

وأشارت صحيفة "لا غازيتا ديللو سبورت" الى ان الاطراف الثلاثة توصلوا الى اتفاق على انتقال ماتويدي مقابل 20 مليون يورو، ستضاف اليها مكافآت وحوافز.

وأضافت الصحيفة انه من المتوقع ان يصل ماتويدي (30 عاما) الى مطار تورينو بعد ظهر الأربعاء ليخضع للفحص الطبي، تمهيدا لتوقيع عقد ينال بموجبه راتبا سنويا يبلغ 3,5 ملايين يورو.

ويدافع ماتويدي عن ألوان باريس سان جرمان منذ العام 2011، وأحرز معه ألقابا عدة أبرزها الدوري الفرنسي أربع مرات.

كما شارك في 58 مباراة دولية مع المنتخب الفرنسي.

وكان ماتويدي المعروف بقدراته في استخلاص الكرة وتسجيل الأهداف، هدفا لفريق "السيدة العجوز" منذ أشهر.

وفي حال اتمام الصفقة، سيصبح ماتويدي تاسع لاعب ينضم الى يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية، ومنهم البرازيلي دوغلاس كوستا (بايرن ميونيخ الالماني)، وماتيا دي شيليو (ميلان الايطالي)، والحارس البولندي فويسييتش تشيسني (على سبيل الاعارة من روما).