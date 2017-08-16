الجزائري كنيش يكمل أجانب القادسية

الخبر - الرياضية | Wednesday, 16 August 2017 - 19:34 pm

أكملت إدارة القادسية نصاب اللاعبين الأجانب في الفريق الأول، بعد أن أعلنت مساء اليوم الأربعاء، إنهاء إجراءات انتقال اللاعب الدولي الجزائري رياض كمال الدين كنيش صاحب الـ24 عاماً، قادماً من فريق وفاق سطيف الجزائري، وذلك بعد اجتيازه الفحوصات الطبية.



هذا وسيشارك كنيش في تدريبات الفريق مساء اليوم، استعداداً لمواجهة فريق القادسية عندما يستضيف فريق الشباب يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري المحترفين السعودي.