باكا يعود إلى الدوري الإسباني وينضم إلى فياريال

رويترز - الرياضية | Wednesday, 16 August 2017 - 20:00 pm

تعاقد فياريال المنتمي لدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، مع المهاجم الكولومبي كارلوس باكا على سبيل الإعارة من نادي ميلانو الإيطالي لتعويض روبرتو سولدادو الذي انتقل منذ أيام قليلة إلى فناربخشه التركي.





وكان باكا، المنضم لميلانو في 2015 بعدما قضى موسمين في أشبيلية، من أبرز لاعبي الفريق الإيطالي خلال الموسم الماضي.





وقال فياريال في بيان: "يتضمن العقد بنداً يسمح بضم اللاعب بشكل نهائي بمجرد انتهاء الموسم".



وذكر نادي الغوصات الصفراء بأن قيمة الإعارة 2.5 مليون يورو، وفي حال تفعيل خيار الشراء ستكون قيمة الصفقة 15 مليون يورو للنادي الإيطالي.



وسجل باكا (30 عاماً) خلال مسيرته 165 هدفاً في 336 مباراة منها 13 هدفاً في 39 مباراة مع ميلانو في الموسم الماضي.