فينجر: سانشيز قد يغادر أرسنال مجاناً

رويترز - الرياضية | Wednesday, 16 August 2017 - 20:18 pm

قال أرسين فينجر مدرب أرسنال، إن ناديه المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يخاطر بفقدان أليكسيس سانشيز مجاناً في الموسم المقبل، في ظل أنه لم يحرز أي تقدم بشأن تجديد تعاقد اللاعب التشيلي.





وارتبط اسم سانشيز (28 عاماً)، الذي يخوض حالياً موسمه الأخير مع أرسنال، بالانضمام لباريس سان جيرمان أو مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الحالية.





وقال فينجر في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء قبل مواجهة ستوك سيتي في الدوري يوم السبت المقبل: "لم نحرز تقدماً في هذا الشأن".





وأضاف: "في الوقت الحالي هو لاعب يخوض عامه الأخير في عقده ويستعد للموسم وهذا ليس وضعاً مثالياً ويتطلب بعض التضحيات، لكن هذا لا يعني أن اللاعب الذي يخوض عامه الأخير لن يكمل عقده وسنعمل على هذا الأمر".





وأوضح المدرب الفرنسي أن سانشيز لا يزال يتعافى من آلام في البطن، لكن من المتوقع أن يكون جاهزاً للعب قبل مباراة ليفربول يوم 27 من الشهر الجاري.





وتابع: "سيكون من المبكر له أن يلعب ضد ستوك، لكنه يتدرب بجدية ومن المفترض أن يكون مستعداً للقاء ليفربول".





وأكد فينجر أن الثنائي جاك ويلشير وأليكس أوكسليد تشامبرلين ضمن حساباته هذا الموسم رغم انتهاء عقديهما بنهاية الموسم.





واستهل أرسنال الموسم بالفوز بملعبه 4-3 على ليستر سيتي.