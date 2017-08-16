خفقان القلب يبعد العابد عن الهلال

الرياض - الرياضية | Wednesday, 16 August 2017 - 21:10 pm

بينت الفحوصات الطبية التي أجريت للاعب نيوكولاس ميليسي المحترف الأوروغوياني في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، تعرضه لإصابة في العضلة الأمامية في مواجهة التعاون مساء أمس الثلاثاء، حيث سيجري اللاعب عصر يوم غد الخميس أشعة على موضع إصابته.



كما بينت شركة "بوبا" شريك نادي الهلال في قطاع التأمين والرعاية الصحية مساء اليوم الأربعاء، أن اللاعب نواف العابد أجرى عصر اليوم فحوصًا طبية سريرية في أحد المستشفيات؛ وذلك بعد تعرّضه لخفقان في القلب.



وعلى الصعيد الميداني، عاود الفريق الأول بنادي الهلال مساء اليوم تدريباته؛ بعد أن كسب مضيفه التعاون مساء يوم أمس بنيتجة 4/3، حيث أجرى اللاعبون المشاركون بصفة أساسية في اللقاء تدريبات استرجاعية، فيما أدى بقية اللاعبين مرانًا اعتياديًا، تخلّله تدريبات فنية باستخدام الكرة، فرض بعدها رامون دياز مدير الجهاز الفني للفريق مناورة على كامل مساحة الملعب؛ مع الفريق الأولمبي لكرة القدم بالنادي.