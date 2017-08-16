الهدف المبكر مفتاح الانتصار

جدة ـ عبدالغني الشريف | Thursday, 17 August 2017 - 01:09 am

وصف عبدالرحمن أبوسيفين مهاجم الأهلي السابق مواجهة الفريق أمام الفتح اليوم بالصعبة والقوية، وقال: الفريقان خسرا في الجولة الأولى ويبحثان عن التعويض؛ فالأهلي ظهر أمام الاتفاق من دون أي أداء فني وكانت الخسارة صدمة لأن الفريق يمتلك لاعبين مميزين، أما الفتح حتى وإن خسر أمام التعاون برباعية فإنه فريق صعب ولديه مدرب يعرف الدوري السعودي وإذا أراد لاعبونا الفوز لابد أن يهاجموا بقوة من البداية ويستغلوا الفرص ويسجلوا هدفاً مبكراً والأهم اختيار التشكيل المناسب وعدم الوقوع في الأخطاء.

وأضاف: من الظلم أن نحمل المدرب ريبروف مسؤولية الخسارة أمام الاتفاق لأنه جديد على الدوري وربما أن بعض اللاعبين خذلوه بمستواهم ولابد للاعبين أن يقاتلوا من أجل تحقيق الفوز لأن الخسارة ستجعل الوضع صعباً، خاصة قبل مواجهة بيروزي الإيراني.