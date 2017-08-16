جماهيرنا لا تحتاج إلى دعوة

بريدة ـ الرياضية | Thursday, 17 August 2017 - 01:11 am

أكد فارس العياف لاعب الفريق الأول لكرة القدم في نادي الرائد صعوبة لقاء اليوم مع ضيفه الفيصلي ضمن الجولة الثانية من دوري المحترفين، وقال: هي مباراة أمام خصم صعب وعنيد ودائماً ما يقدم مستوى مميزاً معنا، بالإضافة إلى امتلاكه عناصر محلية وأجنبية على مستوى عالٍ.

وأضاف: سنسعى إلى تعويض الخسارة السابقة من القادسية، ونطمح إلى تحقيق فوز ثمين قبل فترة التوقف خاصة أن المباراة ستقام في ملعبنا وأمام جماهيرنا وهي فرصة لأن يسير الفريق بالشكل الصحيح قبل اشتداد التنافس بين أندية دوري المحترفين.

ووجه العياف رسالته إلى جماهير الرائد قائلاً: "جمهور الرائد لا يحتاج إلى دعوة للحضور، فقد تعودنا منهم الوفاء والدعم والمؤازرة في أصعب الظروف وهم سندنا الحقيقي وكلمة السر في المباراة، ونحن في انتظارهم لنفرح بالفوز وتحقيق النقاط الثلاث معاً".