الحكم على ريبروف ما زال مبكرا

جدة ـ عبدالغني الشريف | Thursday, 17 August 2017 - 01:09 am

طالب عبدالعزيز عبدالعال عضو شرف النادي الأهلي ورئيسه السابق لاعبي الفريق بالأداء القوي والقتالية أمام الفتح اليوم ومسح الصورة السيئة التي ظهروا عليها في مباراتهم الافتتاحية أمام الاتفاق التي خسروها 1ـ2.

وقال: مباراة الفتح مهمة لعدة أسباب منها إعادة الثقة للاعبين والاستعداد لمواجهتي بيروزي الإيراني في دور الثمانية الآسيوي، ثقتنا كبيرة في اللاعبين بتقديم العرض والنتيجة الإيجابية اليوم، نثق في أنهم سيلعبون بقوة وقتالية لإسعاد جماهيرهم.

ووجه عبدالعال رسالة للاعبين قال فيها: عليكم أن تقدموا كل ما لديكم لأن إدارة النادي وفرت لكم كل الدعم والأمير خالد بن عبدالله بذل الجهد والمال ودعمكم معنوياً ومادياً، وجمهور الأهلي يساندكم ويشجعكم وبقي فقط أن تقاتلوا مثل جماهيركم وترسموا لهم البسمة.

واستغرب عبدالعال من الذين ينتقدون الأوكراني ريبروف مدرب الفريق وقال: لا أعرف كيف يمكن الحكم على مدرب من مباراة رسمية واحدة، المدرب جديد على الدوري ويحتاج إلى وقت حتى يتأقلم اللاعبون على طريقة لعبه وكل مدربي العالم لا يمكن أن نحكم عليهم بهذه السرعة.