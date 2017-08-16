أعضاء الشرف يدعمون العفالق

الأحساء ـ عادل الدحيلان | Thursday, 17 August 2017 - 01:10 am

تسعى هيئة أعضاء الشرف في نادي الفتح إلى توفير دعم مادي كبير للنادي في هذه المرحلة لدعم إدارة المهندس سعد العفالق ومتابعة الفريق بشكل يومي على الرغم من الخسارة أمام التعاون بأربعة أهداف مقابل هدف في افتتاح الدوري.

وقدم مجلس إدارة النادي ممثلاً في رئيسه المهندس سعد العفالق شكره وتقديره لكافة أعضاء الشرف على وقفتهم الصادقة والكبيرة مع الإدارة، مؤكداً أن هذه الوقفة ليست بغريبة على أعضاء الشرف الذين كانوا وما زالوا داعمين لجميع إدارات النادي المتلاحقة.