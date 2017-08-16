البيشي: فريقنا مكتمل الصفوف

المجمعة ـ عماش الثبيتي | Thursday, 17 August 2017 - 01:11 am

وصف سلطان البيشي مدافع الفريق الأول لكرة القدم في نادي الفيصلي مباراة هذا المساء أمام الرائد بالمهمة لكلا الفريقين، وقال: الرائد من الفرق الكبيرة والصعبة عندما تلعب على ملعبه في بريدة، ومع ذلك أكملنا الاستعداد لنصالح جماهيرنا وإدارة النادي بعد خسارة الجولة الأولى أمام القادسية.

وأضاف: جاهزون للمواجهة بشكل كبير وفريقنا مكتمل الصفوف وما ينقصنا فقط هو التوفيق الذي نسأل الله أن يكون حليفنا، سنبذل قصارى الجهد من أجل اقتناص النقاط الثلاث قبل فترة التوقف.