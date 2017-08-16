اجتماعات مكثفة للفتحاويين

الأحساء ـ عادل الدحيلان | Thursday, 17 August 2017 - 01:10 am

شهدت أروقة نادي الفتح اجتماعات مكثفة في الايام الماضية من أجل إعداد الفريق لمواجهة الأهلي اليوم، إذ كانت البداية بالاجتماع الذي عقده المهندس سعد العفالق رئيس النادي مع اللاعبين لمناقشة النتيجة السلبية أمام التعاون وخسارتهم بأربعة أهداف مقابل هدف ومحاولة تعويض هذه النتيجة.

وطالب التونسي فتحي الجبال مدرب الفريق لاعبيه بتغيير الصورة التي ظهر عليها الفريق أمام التعاون في افتتاح الدوري السعودي للمحترفين، إذ حرص على إعدادهم ذهنياً لمباراة الليلة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة ضمن الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين.