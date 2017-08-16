صاحب النفس الطويل.. يكسب

المجمعة ـ عماش الثبيتي | Thursday, 17 August 2017 - 01:11 am

اعتبر فهد المدلج رئيس مجلس إدارة النادي الفيصلي الحكم على الفريق من مواجهة أو مواجهتين بغير المنطقي، مشيراً إلى أن الخسارة التي تعرض لها أمام النصر في الجولة الأولى يمكن أن تعوض.

وقال: ما زلنا في بداية المشوار، الموقف يتطلب منا الصبر على الفريق حتى يصل مستوى التجانس إلى أعلى المستويات، وصاحب النفس الطويل هو من يكسب في النهاية، واللاعبون قدموا في أولى المواجهات أمام النصر مستوى طيباً ومقنعاً، لكنهم لم يوفقوا في كسب النتيجة، ولدينا أمل كبير في ارتفاع المستوى في قادم الأيام؛ فإعدادنا ولله الحمد كان مبكراً وناجحاً بكل المقاييس. وعن أجانب الفريق قال: أعتقد أن خياراتنا في الأجانب كانت ناجحة عطفاً على ما جمعنا عنهم من معلومات وشاهدناهم مع فرقهم السابقة، وما يحتاجون إليه فقط هو منحهم الفرصة الكافية والزج بهم في المباريات وعندها بإذن الله سنشاهد كل ما لديهم ليقدموه ويسعدوا به الفيصلاويين.

واختتم المدلج حديثه قائلاً: مواجهة هذا المساء أمام الرائد ستكون صعبة نسبة لتقارب المستويات بين الفريقين، ومن يكسب منهما سنبارك له والخاسر سنقول له هاردلك.