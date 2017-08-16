التاريخ يقف مع الرائد

بريدة ـ الرياضية | Thursday, 17 August 2017 - 01:11 am

يرى غازي الرعوجي مدير الكرة السابق في نادي الرائد أن الأفضلية في لقاء اليوم بين فريقه والفيصلي تميل إلى مصلحة الرائد، وقال: على مدى التنافس بين الفريقين يبدو كعب الرائد هو الأعلى حتى وهو في أسوأ حالاته، واليوم سنقدم مستويات متطورة وأداء عالياً وفريقنا مرشح للكسب.

وأضاف: لا يمكن الحكم على الفريقين أو التعاقدات المحلية والأجنبية من خلال جولة أو جولتين، فالمتابع الدقيق والمحلل الرياضي يعلم أنه من الجولة الخامسة وما بعدها تتضح الرؤية للمدرب والإدارة في سبيل إطلاق وإصدار حكم على ذلك.

وحول الاحتجاج الجماهيري من قبل جماهير الرائد حول تكليف الحكم الدولي فهد المرداسي لقيادة اللقاء قال: "بالفعل هناك ضغط كبير ومكثّف تجاه الحكم المرداسي، ولكن في اعتقادي أن المرداسي حكم دولي وقدير ولديه خبرة في التعامل مع الضغوطات، فقد أدار وشارك في تحكيم عدد من البطولات المحلية والقارية، ومثل هذه الأمور والهاشتاقات لن تؤثر في أدائه أو تقلل من ثقته في نفسه، ولا أتوقع أن يكون ضحية للغضب الجماهيري المسبق من قبل جماهير نادي الرائد".