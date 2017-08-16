التنين الأصفر يغزو أوروبا

حسن أبوزينب | Thursday, 17 August 2017 - 01:56 am

يأمل نـادي ساوثمبتون، المشــارك في الـــدوري الإنجليزي الممتــاز لكرة القدم، أن يؤدي دخوله في شراكة مـع رجل الأعمال الصيني جاو جيتشنج، إلى دعم فرص فوزه باللقب ضمن منافسات الأندية العشرة الكبرى في الدوري الإنجليزي. وسوف تسفر مساعي المليونير ورجل الأعمال الصيني التي امتدت لعام كامل لشراء 80 في المئة من أسهم النادي عن أن يكون لابنته الوحيدة نيلي جاو دور محوري في تسيير دفة النادي. وكان جاو قد أسس علاقة قوية مع مالكة ساوثمبتون السويسرية كاثارينا ليبهير خلال مفاوضات الشراء، حيث كشفت التقارير بأنها ستكون عضوا فاعلا في مجلس الإدارة ممثلة لرجل الأعمال الصيني. وكانت محاولات جاو لشراء أسهم النادي عبر مؤسسته لاندرز سبورتس لتطوير الرياضة قد ووجهت بمعوقات كثيرة من قبل السلطات البريطانية التي وقفت كحجر عثرة فيما يتعلق بانتقال الأموال، ولكن مسؤولي الدوري الإنجليزي تلقوا معلومات قبل أربعة أشهر بأن التعاملات سوف تتم عبر هونج كونج والتي تتبع إدارياً لإنجلترا الأمر الذي يسهل من انسياب المعاملات المالية.



صفحة جديدة

ونقـل على لسان كاثارينا ليبهير في رسالة مفتوحة وجهتها إلى المشجعين عبر الموقــع الرسمي للنــادي قولها "يسرني التأكيد بأن المحادثات التي أجريت من أجل المجيء بشريك جديد في نادينا قد وصلت إلى خواتيمها وأنه تم تجاوز العقبات المالية بالعثور على شركاء جديد". وأضافت "بعد عمل مكثف ومثمر، فتحنـا صفحـة جديـــدة بالدخــول في شراكة مع عائلة جاو وأنا متحمسة لما سنحققه معا". ولم يفصح ساوثمبتون عن شروط الشــراكة، إلا أن تقاريــر صحافية بريطانية قالت "إن جاو وعائلته دفعا 200 مليون جنيه إسترليني (259,5 مليون دولار) مقابل الحصول على 80 بالمئة من أسهم النادي. يذكر أن ليبهير ورثت النادي الإنجليزي عن والدها ماركوس عام 2010.



شراكة جديدة

وأكــدت شـركة جـاو "لاندرز سبورتس لتطوير الرياضـة" أنها توصلـت في ينايـــر الماضي إلى اتفــاق لشراء حصة في ساوثمبتون، مشيرة إلى أن الشراكة الجديدة هي استثمار شخصي وأنهــا تقوم على أرضية متينة من النجاح طويل الأجل.

أما جاو فقال "يشرفني أن أكون شريكاً في نادي ساوثمبتون لكرة القدم إلى جانب كاثارينا ليبهير التي شكلت، بصحبة والدها، مديرة رائعة للنادي ونموه ونجاحه"، مضيفاً "نحن الاثنان، نتمتع بالشغف والدافـــع للبنــاء على التقدم الممتاز الذي حققه ساوثمبتون في الأعوام الأخيرة، ونحن نتطلع إلى فصل مقبل مثير للنادي".

وبجـــدر بالذكــر أن ساوثمبتون كان في الدرجة الثانيـة (الثالثة فعليا) موســم 2010ـ2011، إلا أنه شق طريقه إلى الدوري الممتاز موسم 2012ـ2013 وبقي فيه حتى الآن، وبلغ الموسم الماضي نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة، حيث خسر أمام مانشستر يونايتد.



نماذج صينية

يذكــر أن ساوثمبتون بقيادة المـــدرب التشيلي مانويل بيليجريني، بدأ موسمه الجديد بالتعادل على أرضه مع سوانزي سيتي 0ـ0 السبت. إضافة إلى ذلك فقد كشفت التقارير أن أكثر النماذج الصينية في مجال الاستثمار الكروي يتجسد في نادي وست بروميتش والذي نجح جوشوان لاي مالكه الصيني في توفير الاستقرار المالي للنادي دون التعرض لهزات.

أما في نادي ساوثمبتون فإن من شأن بسط الملكية الصينية ضمان مواصلة المدافع فيرجيل فان ديك في صفوفه على الرغم من مطالبته بالرحيل عن النادي.

الاســـتثمارات الكرويــة الصينيــة لــم تتوقـــف على نـــادي سـاوثمبتون فحسـب، بل امتدت إلى أندية أستون فيلا وبيرمنجهـــام ومانشســتر ســـــــيتي ونورثامبتون تاون وريـدنج ووست برويش وولفز.

وفي هولنـــدا وضـع الصينيون (التنين الأصفـر)أيديهم على نادي دين هاج، وفي جمهورية تشيكيا اشتروا نصف أسهم نادي سلافيا براغ، وفي فرنسا امتدت الاستثمارات الصينية إلى أندية أوكسير وليون وسوشو المملوك كليا للصينين. أما في إيطاليا فقد اشتري رجال الأعمال الصينيون كل أسهم ميلان، وأكثر من نصف أسهم إنترميلان وبارما.



ملكية أمريكية

في البرتغال اشتروا كل أسهم نادي أورنتال دراجون، و70 في المئة من أسهم سبورت سنترينس وتوريس، أما في إسبانيا فقد امتلكوا كل أسهم نادي جوميلا ولوركا وغرناطة و90 في المئة من أسهم إسبانيول، فضلاً عن 20 في المئة من أسهم أتليتكو مدريد إضافة إلى 1500 سهم في نادي ريال أوفيدو.

وفي البرازيل اشتروا كل أسهم نادي ديبورتيفو واشتروا أيضا كل أسهم نادي نيوكاسل الأسترالي.

التقارير كشفت أيضا أن الزحف الصيني لن يقتصر على أوروبا فحسب، بل ستكون الولايات المتحدة الهدف القادم لرجال الأعمال الصينيين، حيث يتوقع انتقال ملكيات أندية أمريكية إليهم.