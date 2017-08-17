ميسي ورونالدو يتصارعان على جائزة الأفضل في العالم

الرياضية - رويتز | Thursday, 17 August 2017 - 18:21 pm

سيتنافس كريستيانو رونالدو مع ليونيل ميسي على جائزة أفضل لاعب في العالم التي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بعد أن ورد اسميهما ثانية في القائمة المختصرة للجائزة اليوم الخميس.



وسيكون الاثنان هما أبرز المرشحين لنيل الجائزة ضمن قائمة قوية تضم 24 اسما من أفضل اللاعبين في العالم، وذلك مع سيطرة ميسي ورونالدو على الجائزة العالمية على مدار عقد من الزمان في ظل تقديمها بعدة صيغ.



ومر رونالدو بموسم آخر رائع قاد خلاله ريال مدريد لثنائية الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، بينما تفوق عليه ميسي في قائمة هدافي الدوري محطماً الرقم القياسي ليصبح أكثر هدافي برشلونة ودوري الدرجة الأولى الأسباني بعد أن تجاوز 500 هدف على مدار مسيرته.



وكانت كارلي لويد، الفائزة بكأس العالم مع الولايات المتحدة وبطلة الأولمبياد مرتين، أول من فازت بجائزة "فيفا" لأفضل لاعبة وعادت مجدداً لقائمة أبرز 10 المرشحات للفوز بالجائزة.



ونال زين الدين زيدان، الذي قاد ريال مدريد لموسم تاريخي وهو ما اتضح من وجود سبعة من لاعبيه في قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب، المردود الذي يستحقه بعد أن تم ترشيحه لجائزة أفضل مدرب.



وهذه الجائزة هي إحياء للجائزة القديمة الخاصة بـ "فيفا" لأفضل لاعب في العالم والتي تم دمجها في جائزة الكرة الذهبية الخاصة بمجلة فرانس فوتيول على مدار ست سنوات، قبل أن ينتهي التعاون بين الجانبين العام الماضي، وفاز رونالدو بالنسخة الأولى لأفضل لاعب في العالم العام الماضي.



وسيتم التصويت لاختيار الفائزين بواسطة مدربي وقادة المنتخبات الوطنية ومجموعة من الشخصيات المنتقاة من وسائل الأعلام والجماهير وسيتم الإعلان عن الفائزين في حفل سيقام في لندن في 23 أكتوبر المقبل.