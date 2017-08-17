"الآسيوي" يصنف السومة وخربين ضمن الأخطر في القارة

الرياض - الرياضية | Thursday, 17 August 2017 - 17:02 pm

صنف تقرير نشره المركز الإعلامي بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عمر خربين مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال وعمر السومة مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضمن قائمة أفضل اللاعبين المشاركين في الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا 2017، وسلط التقرير الذي ضم لاعباً واحداً من كل نادي مشارك في ربع النهائي الضوء على مشاركات اللاعبين، ومدى مساهمتهما في وصول فريقيهم لهذا الدور من المنافسة .



عمر خربين

برز نجم الهلال ومهاجمه السوري عمر خربين ضمن القائمه رغم انضمامه المتأخر للهلال، وتألق خريبين في الدور الأول من دوري أبطال آسيا وسجل هدفاً حسم به الصدارة لفريقه في مرمى الريان خلال الدور الأول، كما نجح في التسجيل خلال دور الـ16 أمام استقلال خوزستان الإيراني وهو الهدف الذي أهل فريقه لهذا الدور من المنافسة.



عمر السومة

رغم أنه لم يخض أي مباراة في دوري أبطال آسيا منذ الجولة الخامسة من الدور الأول إلا أن المهاجم السوري عمر السومة في صفوف النادي الأهلي كان حاضراً ضمن قائمة الأفضل بين لاعبي الفرق الثمانية المشاركة في دوري أبطال آسيا لهذا العام، وسجل السومة أهدافاً حاسمة في الجولات الأولى من المسابقة في مرمى ذوباهان والعين خلال الدور الأول، وصنفه التقرير كأحد أخطر اللاعبين داخل منطقة الجزاء مشيراً إلى قدرته على التسديد والتعامل مع الكرات العالية.



عمر عبدالرحمن



نجح عمر عبدالرحمن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي في تسجيل 7 أهداف في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا تصدر ترتيب بها قائمة هدافي البطولة، وسجل عمر هدف الفوز لفريقه في الدقيقة الأخيرة أمام بونيودكور الأوزبكي، كما سجل هدفين في مواجهة إياب دور الـ16 أمام الاستقلال الإيراني إلى جانب ذلك فقد صنع 6 أهداف لزملائه.



آلان



في أعقاب رحيل البرازيلي باولينيو إلى نادي برشلونة، فإن غوانغزهو يؤمل كثيراً في المهاجم الآخر آلان ليصنع الفارق مع الفريق خلال الدوري ربع النهائي من دوري أبطال آسيا، وبدأ آلان البطولة هذا العام بتسجيل ثلاثة أهداف في ثلاث مباريات، من بينها هدفين حاسمين في مرمى سوون سامسونغ بلو وينغز وكاوازاكي فرونتال.





هالك



سجل البرازيلي هالك ستة أهداف في دوري أبطال آسيا هذا الموسم مع فريقه شانغهاي الصيني حتى الآن، بينها ثلاثة تسديدات من خارج منطقة الجزاء، وساهم هالك في تأهل فريقه شنغهاي إلى الدور ربع النهائي للعام الثاني على التوالي، ويسعى هذا العام لتعويض الخروج من ربع نهائي العام الماضي بعد الخسارة القاسية 0-5 أمام تشونبوك هيونداي موتورز.





يو كوباياشي



ساهم كوباياشي في حصول فريقه كاوازاكي الياباني على نقاط ثمينة خلال الدور الأول من دوري أبطال آسيا هذا الموسم وذلك بتسجيله عدة أهداف في مرمى سوون سامسونغ بلو وينغز وغوانغزهو ايفرغراند، فبعد أن وقع الفريق في فخ التعادل أربع مرات، عاد كوباياشي ليسجل هدفين خلال دور الـ16 أمام موانغ ثونغ يونايتد التايلاندي ليساهم في تأهل الفريق للدور ربع النهائي.



مهدي تاريمي





سجل مهدي تاريمي 6 من أصل 10 أهداف سجلها فريقه بيرسيبوليس الإيراني في دوري أبطال آسيا هذا العام، ليساهم في تأهل الفريق إلى الدور ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخ البطولة الأمر الذي جعل الاتحاد الآسيوي يصنفه ضمن أخطر 8 لاعبين في البطولة، وكانت أبرز أهداف تاريمي "هاتريك" في المباراة التي فاز فيها بيرسيبوليس على الوحدة الإماراتي في الجولة الأخيرة من الدور الأول ليضمن التأهل عن المجموعة الرابعة.



رفائيل سيلفا



يعتبر رفائيل سيلفا لاعب فريق اوراوا ريدز الياباني الأكثر دقة في التسديد على المرمى، حيث سجل 5 أهداف من أصل 8 محاولات صنعها فريقه على مرمى الخصوم ، ورغم أنه يشارك غالباً كبديل في مباريات أوراوا إلا أنه كان ينجح دائماً في منح الأهداف والأفضلية لفريقه.