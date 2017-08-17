دياز في مأزق قبل موقعة العين الآسيوية

الرياض-الرياضية | Thursday, 17 August 2017 - 20:53 pm

تعرض الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال لضربة موجعة قبل مواجهة العين الإماراتي يوم الإثنين المقبل، في ذهاب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2017، بعد أن تأكد غياب الأوغوياني نيوكولاس ميليسي عن الفريق الأزرق لمدة ثلاثة أسابيع.



وقال الشريك الطبي لنادي الهلال عبر حسابه بتويتر :" أوضحت الفحوصات الطبية تعرض نيوكولاس ميليسي لاعب الهلال، لتمزق بالعضلة الأمامية، ستغيبه عن الفريق لمدة ٣ أسابيع".



وكان ميليسي لاعب الهلال قد تعرض لإصابة في الشوط الأول من مباراة الهلال والتعاون، خرج على إثرها مصاباً.



يشار إلى أن الأرجنتيني رامون دياز اختار الرباعي الأجنبي "ميليسي، إدواردو، عمر خربين، ماتياس". لقائمة البطولة الآسيوية، مستبعداً الحارس العماني علي الحبسي.