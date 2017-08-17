غداً.. رودريجو الاتفاق يخضع للفحص الطبي

الرياض - الرياضية | Thursday, 17 August 2017 - 21:09 pm

وصل إلى مدينة الدمام اليوم الخميس الأرجنتيني رودريجو ساليناس، مهاجم فريق كرة القدم الأول في نادي أتلتيكو تشاكاريتا جونيورز الأرجنتيني، استعداداً للخضوع للفحص الطبي الذي سيجريه في مستشفى المانع العام الشريك الطبي للنادي يوم غدٍ الجمعة قبل التوقيع النهائي معه.





وكانت إدارة الاتفاق قد تعاقدت مبدئياً مع ساليناس، ليكون بذلك اللاعب الأجنبي الخامس في صفوف الفريق الأول لكرة القدم إلى جوار كل من الإسباني خوانمي كاليخون، والسلوفاكي فيليب كيتش، والكويتي فهد الهاجري، والعراقي أحمد إبراهيم.