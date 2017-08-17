الفريدي لاعب النصر مغرداً: مرتباتنا نزلت اليوم.. شكراً لرئيس النادي

الرياض - خالد رشيد | Thursday, 17 August 2017 - 21:21 pm

أودع الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر اليوم الخميس، مرتبات اللاعبين في حساباتهم البنكية كاملة، وذلك قبل مواجهة الاتفاق يوم غدٍ الجمعة، ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري المحترفين السعودي للمحترفين.



وذكر أحمد الفريدي لاعب النصر عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :" مرتباتنا نزلت اليوم في حساباتنا كاملة، شكراً للأمير فيصل بن تركي على جهوده الكبيره في توفير كل السبل للنجاح، وشكراً للأخ منصور الثواب".



وتابع اللاعب النصراوي حديثه قائلاً : "فيصل ما قصر يجتهد ويعمل ويسهر من أجل نادينا، أتمنى من الشرفيين وكل النصراويين دعمه، فدعمه دعم للنصر".