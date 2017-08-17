الفيصلي يعوض خسارة النصر بثلاثية في الرائد

بريدة - الرياضية | Thursday, 17 August 2017 - 21:59 pm

عوض فريق الفيصلي خسارته 3-1 أمام النصر في الجولة الأول من دوري المحترفين السعودي، ليحصد أول ثلاث نقاط في المسابقة، بعد أن تغلب مساء اليوم الخميس على نظيره الرائد بنتيجة 3/2، ضمن لقاءات الجولة الثانية من دوري المحترفين، في لقاء أقيم على ملعب مدنية الملك عبدالله الرياضية في بريدة.





وافتتح محمد أبو سبعان التسجيل للفيصلي في الدقيقة 25، قبل أن يدرك الرائد التعادل عن طريق لاعبه مراد الرشيدي في أولى دقائق الوقت بدل الضائع للشوط الأول، لينتهي الشوط الأول بتعادل الفريقين بنتيجة 1/1.





وفي الشوط الثاني، سجل محمد مجرشي لاعب الفيصلي هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 75، قبل أن يوسع الفارق لويز غوستافو لصالح الفيصلي عند الدقيقة 82، فيما قلص إسماعيل بانجورا لصالح الرائد بعد أن سجل الهدف الثاني عند الدقيقة 84، لتستمر النتيجة بتقدم الفيصلي، حتى أعلن حكم اللقاء نهاية المباراة بفوز الفيصلي بنتيجة 3/2.





وبهذه النتيجة، حصد الفيصلي أول ثلاث نقاط له في دوري هذا الموسم ليحل في المركز الثامن، فيما بقي رصيد الرائد خالياً من النقاط في المركز الـ12.