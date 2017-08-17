ناصر الشمراني يشعل تدريبات الشباب

الرياض - الرياضية | Thursday, 17 August 2017 - 21:29 pm

شارك المهاجم ناصر الشمراني المنضم حديثاً لنادي الشباب، في تدريبات فريقه مساء اليوم الخميس، حيث من المحتمل أن يكون ضمن القائمة الأساسية في مواجهة الفريق أمام القادسية يوم السبت المقبل، وذلك بعد أن وقع قبل يومين عقداً مع النادي لمدة موسمين قادماً من نادي الهلال، بعد أن قضى في أسوار النادي الأزرق ثلاثة مواسم.



وعلى ذات الصعيد، أجرى الفريق الأول لكرة القدم في نادي الشباب، حصته التدريبية بقيادة سامي الجابر المدير الفني للفريق، وتحت أنظار عبدالله القريني رئيس النادي، وذلك استعداداً لمواجهة فريق القادسية مساء يوم السبت المقبل، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن مواجهات الجولة الثانية من دوري المحترفين السعودي.



واستهلت التدريبات بتمارين إحماء وتسخين وتمارين لياقية خفيفة تحت إشراف أخوان الفانو مدرب الياقة، بعد ذلك أخضع الجابر اللاعبين لتطبيق بعض الجمل الفنية في وسط الملعب، ألحقها بتقسيمة تكتيكية ركز خلالها على النهج الفني الذي يود انتهاجه في لقاء القادسية، فيما ختم الجابر التدريبات بتمارين الإطالة وتفكيك العضلات.