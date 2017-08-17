قبل بيروزي.. الأهلي يدك مرمى الفتح برباعية

جدة - الرياضية | Thursday, 17 August 2017 - 23:06 pm

حظي عمر السومة بتكريم من ناديه الأهلي قبل انطلاق مباراته ضد الفتح، بعدما نال لقب هداف دوري المحترفين السعودي لكرة القدم في المواسم الثلاثة الماضية، وانتظر المهاجم السوري 28 دقيقة بعد صفارة البداية ليفتتح التسجيل في الفوز 4-0 اليوم الخميس.



وساهم السومة في أول انتصار لفريقه في الموسم الجديد، حيث صنع الهدف الرابع أيضاً ليصالح الأهلي جماهيره بعد الخسارة المفاجئة 2-1 أمام الاتفاق في الجولة الافتتاحية.



وتسلم السومة تمريرة سعيد المولد بشكل مميز قبل أن يسدد بقوة في شباك عبد الله العويشير.



وارتكب العويشير خطأ بالخروج من مرماه خلال ركلة ركنية ليرتبك زميله عبد الله مبارك الدوسري ويسجل بالخطأ في مرماه في الدقيقة 37.



وتسبب العويشير في ركلة جزاء اثر مخالفة ضد صالح العمري ليحرز منها اليوناني فيتفا الهدف الثالث قبل نهاية الشوط الأول.



وفي الشوط الثاني انتزع السومة كرة من أحد مدافعي الفتح ليتوغل داخل منطقة الجزاء ويمرر إلى عبد الله مجرشي الذي اختتم الرباعية في الدقيقة 69.



ويلاقي الأهلي يوم الثلاثاء المقبل نظيره بيروزي الإيراني في دور ربع النهائي من البطولة القارية.