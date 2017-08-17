ضمن استعداداته للهلال.. العين يتعادل ودياً مع المحرق
الرياض - الرياضية | Thursday, 17 August 2017 - 23:07 pm
تعادل فريق العين الأول لكرة القدم مع ضيفه المحرق البحريني بهدف لكل منهما، في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الخميس في الملعب الملحق بملعب خليفة بن زايد.
وتأتي المباراة ضمن برنامج تحضيرات فريق العين لمواجهة فريق الهلال الإثنين المقبل قي ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.
وكان فريق العين قد أدى صباح اليوم تدريبا خفيفا في ملعب النادي تحت إشراف الكرواتي زوران ماميتش واشتمل على تمارين الإحماء وإطالة العضلات