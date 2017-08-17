شارك المهاجم ناصر الشمراني المنضم حديثاً لنادي الشباب، في تدريبات فريقه مساء اليوم الخميس، حيث من المحتمل أن يكون ضمن القائمة الأساسية في مواجهة الفريق أمام القادسية يوم السبت المقبل، وذلك بعد أن وقع قبل يومين عقداً مع ا