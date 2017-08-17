رئيس الرائد: أرجوكم.. لا نريد المرداسي في مبارياتنا

بريدة - الرياضية | Thursday, 17 August 2017 - 23:23 pm

حمّل عبد العزيز التويجري رئيس نادي الرائد التحكيم خسارة فريقه أمام ضيفه الفيصلي بنتيجة 3/2، في لقاء أقيم مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري المحترفين السعودي.



وبين التويجري:" لم نقدم المستوى الذي يؤهلنا للفوز في اللقاء، ولكن في هذا اللقاء ظلمنا كما ظلمنا في اللقاء الماضي أيضاً، كنا على الأقل نستحق التعادل".



وأضاف: "منذ 11 سنة ونحن نطالب الحكم فهد المرداسي بعدم قيادة أي مباراة لفريق الرائد، ولكن للأسف لم نجد أي استجابة، وأتمنى بأن يكون هناك مجال للأندية التي لا تستطيع جلب طاقم تحكيم أجنبي أن يتاح لها الحق في استبعاد بعض الحكام عن قيادة مبارياتها".



وأكد التويجري في حديثه، أن لفريق الرائد ضربة جزاء للاعب إسماعيل باجورا لم تحتسب، موضحاً أن احتسابها كفيل بتغيير نتجية المباراة، مبدياً أسفه على بعض القرارات الاستفزازية التي قام بها فهد المرداسي حكم اللقاء على حد قوله.