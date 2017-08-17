المولد: سأتحدث مع الأرض كثيرا

جدة ـ عبدالغني الشريف | Friday, 18 August 2017 - 01:40 am

طالب سعيد المولد مدافع الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي من جمهور فريقه الصبر على الأوكراني سيرجي ريبروف مدرب الفريق، وقال :" الأوكراني ما يزال جديداً على الكرة السعودية، ويملك عقلية مختلفة، ولابد أن نمنحه فرصة أكبر في المباريات المقبلة حتى تظهر بصمته بشكل واضح".

وقال :"تعلمت أثناء احترافي الخارجي أن أحتفل أيضاً حتى في منعي الأهداف عن المرمى وليس فقط في التسجيل، وطالما أنني أحمي مرمى الأهلي سأتحدث مع الأرض كثيراً ". جاء ذلك خلال رده على سؤال حول اللقطة التي انتشرت بعد لقاء الاتفاق حينما تحدث مع الأرض.

وأضاف:" طالما أن الفريق حقق الفوز والانتصار فإن البداية ستكون جيدة وسيرضى عليك الجمهور، عكس الخسارة التي قد تدخلك في نفق مظلم وتجعلك تفكر كثيراً وكثيراً.