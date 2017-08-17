السلطان أخطأ تقدير جزائية الأهلي

الرياض - الرياضية | Friday, 18 August 2017 - 00:00 am

أشار سعد الكثيري المحلل التحكيمي الحصري لـ"الرياضية"، إلى أن الحكم عبدالرحمن السلطان سجل نجاحاً آخر للمستوى التحكيمي، من خلال قيادته مواجهة الأهلي والفتح التي انتهت أهلاوية برباعية دون مقابل.

وقال:"على الرغم من التقدير الخاطئ في ضربة الجزاء الأهلاوية التي سجل منها الهدف الثالث، إلا أن السلطان ظهر بشكل جيد مع مساعديه.



20 تسلل على مهاجم الأهلي والقرار صحيح.



28 هدف الأهلي الأول صحيح.



36 هدف الأهلي الثاني صحيح.



41 ركلة جزاء غير صحيحة محتسبة للأهلي.



41 هدف الأهلي الثالث صحيح في التنفيذ.



43 تسلل على مهاجم الأهلي والقرار صحيح.



45 بدل الوقت الضائع دقيقتان والتقدير صحيح.



68 تسلل على مهاجم الأهلي والقرار صحيح.



69 هدف الأهلي الرابع صحيح.



85 إنذار لاعب الفتح عبدالله الدوسري والقرار صحيح.



90 الوقت المحتسب بدل الضائع ثلاث دقائق والتقدير صحيح.