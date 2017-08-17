الأهلي يكتسح الفتح برباعية

عبد الغني عوض | Friday, 18 August 2017 - 00:00 am

عوض الأهلي خسارته أمام الاتفاق في الجولة الأولى1ـ2 ودك أمس حصون الفتح برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، ضمن الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين، وسجل أهداف الأهلي السوري عمر السومة وعبد الله الدوسري في مرماه واليوناني فيتفا وعبد الله مجرشي.

بدأ الأوكراني سيرجي ريبروف مدرب الأهلي المباراة بطريقة 4ـ3ـ2ـ1 لفرض سيطرته على مجريات اللعب منذ الدقيقة الأولى عن طريق ثلاثي خط الوسط وليد باخشوين وحسين المقهوي وكلاديمير دي سوزا، في حين اعتمد فتحي الجبال مدرب الفتح على طريقة 4ـ2ـ3ـ1 لإفساد الهجوم المتوقع من لاعبي الأهلي، الذين استغلوا تراجع دفاع الفتح وشنوا الهجمات من الأطراف، حتى تمكن عمر السومة من إحراز هدف فريقه الأول، ليواصل الأهلي هيمنته على مجريات الأمور وينجح في تسجيل الهدف الثاني عن عبد الله الدوسري بالخطأ في مرماه ثم سجل فيتفا الهدف الثالث من ضربة جزاء.

وفي الشوط الثاني، أجرى فتحي الجبال مدرب الفتح عدة تغييرات في محاولة لتنشيط الهجوم، لكن دون جدوى، في حين امتلك الأهلي زمام المباراة مجدداً ونجح مجرشي في تسجيل الهدف الرابع، واستسلم لاعبو الفتح تماماً للهزيمة إلى أن أطلق الحكم الدولي عبدالرحمن السلطان صافرة النهاية.