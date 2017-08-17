السومة: هناك أحق مني بارتداء الشارة

جدة ـ عبد الغني الشريف | Friday, 18 August 2017 - 01:40 am

أوضح عمر السومة، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي، أنهم نجحوا في تجاوز خسارة الجولة الأولى أمام الاتفاق 1ـ2 بالفوز أمس على الفتح برباعية نظيفة: "أمام الاتفاق وقعنا في أخطاء تسببت في الهزيمة والحمد لله عالجناها بالشكل المطلوب ونجحنا في تحقيق الفوز بنتيجة كبيرة".

وأضاف: "الأوكراني سيرجي ريبروف مدرب الفريق ما زال حديث عهد بالدوري السعودي، ومع ذلك نجح في قراءة المباراة جيداً بعد أن شاهد جميع الأندية في الجولة السابقة، من الطبيعي أن يفرض الأهلي أسلوبه لأنه يلعب في ملعبه وبين جمهوره".

ولفت هداف الدوري ثلاث مرات على التوالي أن شارة القيادة لا تهمه، سواء حملها هو أو غيره من اللاعبين وقال: "هي بلاشك شرف وهناك لاعبون أقدم وأحق مني بارتدائها".

وأشار إلى أن اليوناني فيتفا طلب منه أن يسمح له بتنفيذ ركلة الجزاء التي جاء منها الهدف الثالث، وأنه وافق على طلبه، وأهدى السومة الهدف الوحيد الذي سجله إلى ابنه الجديد عبد الله، مبيناً أن الهداف القادم سيكون لابنه الآخر محمد.