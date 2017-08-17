والد عمر متفائل بلقب الهداف

جدة - أحمد اللوقان | Friday, 18 August 2017 - 01:42 am

كرمت إدارة النادي الأهلي السوري عمر السومة مهاجم الفريق الأول لكرة القدم في النادي بدرع تذكاري، قبل نزول اللاعبين لإجراء عمليات الإحماء استعدادا لمباراة الفتح، لحصوله على لقب هداف الدوري الموسم الماضي للمرة الثالثة على التوالي. قدم الدرع وليد معاذ نائب الرئيس وباسم أبوداود المشرف العام على كرة القدم. وفي تصريح خاص "للرياضية" أبدى جهاد السومة والد النجم السوري سعادته بتكريم ابنه وتمنى أن يكون ذلك دافعاً له هذا الموسم لتقديم مستويات مميزة.

وقال "أنا متفائل جداً أن يحصل عمر على لقب هداف الدوري للمرة الرابعة ويسعد جماهير الأهلي بحول الله.