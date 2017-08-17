ريبروف: الروح ميزتنا.. والفرصة للجاهزين

جدة - عبدالغني الشريف | Friday, 18 August 2017 - 00:00 am

اعتبر التونسي فتحي الجبال مدرب الفريق الأول لكرة القدم في نادي الفتح، خسارته برباعية أمام الأهلي طبيعية، في ظل عدم تقديم فريقه لأداء إيجابي، وقال: بدأنا الشوط الأول بتركيز عال وأضعنا فرصتين، ولكن خلال أربع دقائق قبلنا هدفين أثرا علينا، وبعدها جاء الهدف الثالث الذي قتل طموح اللاعبين، الأهلي استحق الفوز لأنه لعب بشكل مغاير عن الجولة الأولى.

وأضاف: طالبت اللاعبين بنسيان النتيجة بين الشوطين، وأن يكون الأداء في الشوط الثاني أفضل، لكن ردة فعلنا لم تكن إيجابية ولابد أن نأخد الدرس مما حدث، خاصة في الأخطاء العديدة بالدفاع.

وتابع: فترة التوقف ستكون مناسبة لتعديل الأخطاء والتعاقد مع أجانب جدد، وأعتقد أن التأخير في التعاقدات مع الأجانب وعدم الانسجام سبب لنا ربكة.

من جانبه، أوضح الأوكراني ريبروف مدرب الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي أنهم لعبوا بتركيز عال، من الصعب أن تبدأ الموسم في أجواء حارة، وتلعب في درجة حرارة مرتفعة كما حدث لنا أمام الاتفاق، وحتى مباراة الأمس كانت الأجواء فيها حارة، لكن اللاعبين لعبوا بروح عالية. ورغبة في الفوز.

وقال: معسكر النمسا كان إيجابيا، ومع تحسن الأجواء سيكون الوضع أفضل، أبلغت اللاعبين أنه لايوجد لاعب يضمن مركزه في كل مباراة، اللاعب الذي يبذل ويجتهد ويقاتل في التدريبات سيضمن مركزه في التشكيل، وأشركت مجرشي والأسمري لأنني أرى أنهما يقومان بجهد كبير ودائما سأشرك اللاعب الجاهز. وفضلت الدفع بالمهاجم سوزا حتى يتعود على الأجواء ويكون جاهزا لمباراة بيروزي الإيراني، ولازلت أقول إن اللاعب المقاتل في التدريبات سيضمن مكانه في التشكيل.

وأضاف: إن تسديد فيتفا ضربة الجزاء جاء برغبة من اللاعبين، وأنا معهم، واختيار القائمة الآسيوية جاء بشكل جيد واخترت الأفضل.