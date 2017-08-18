الاتحاد الأوروبي يغرم ثلاثة أندية بسبب شغب الجماهير

لندن ـــ رويترز | Friday, 18 August 2017 - 13:06 pm

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الجمعة أنه فرض غرامات مالية على أندية ليجيا وارسو البولندي وابولون ليماسول القبرصي وأبردين الاسكتلندي بشبب شغب جماهيرهم خلال مباريات أقيمت في أغسطس الجاري.



وتلقى النادي البولندي الغرامة الأكبر وهي 35 ألف يورو (41100 دولار) بسبب "لافتة مسيئة" ومخالفات تنظيمية خلال مباراته في تصفيات دوري أبطال أوروبا أمام ضيفه استانة في الثاني من أغسطس .



وبسبب أعمال الشغب خلال مباراة ابولون وأبردين في الدوري الأوروبي في الثالث من أغسطس فرضت على النادي القبرصي غرامة بقيمة 27500 يورو بعد أن أقدم المشجعون على إلقاء الصواريخ والألعاب النارية وأشياء أخرى على أرض الملعب وكذلك بسبب سوء تصرف بعض اللاعبين.



وعوقب أبردين بغرامة قيمتها عشرة الاف يورو بسبب شغب الجماهير وعدم وجود مشرفين مرافقين للجمهور.



ويتوقع أن يحقق الاتحاد الأوروبي في أحداث مشابهة شهدتها مباراة ايفرتون الانجليزي وهايدوك سبليت الكرواتي أمس الخميس في الدوري الأوروبي.