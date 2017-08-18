الإصابة تغيب كمارا التعاون 56 يوماً وعبسي إلى البرتغال
الرياض ــ الرياضية | Friday, 18 August 2017 - 13:18 pm
أكدت الفحوصات الطبية النهائية تعرض الحاج كمارا المحترف في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون لتمزق في عضلة الفخذ الخلفية من الدرجة الثانية .
ووفقاً للمركز الإعلامي بنادي التعاون فإن كمارا يحتاج للراحة والعلاج من 6 إلى 8 أسابيع .
وأصيب كمارا خلال مباراة فريقه الثانية في دوري المحترفين السعودي هذا العام أمام الهلال والتي خسرها باربعة أهداف مقابل هدفين .
على صعيد متصل غادر فجر اليوم إلى البرتغال لاعب الفريق طلال عبسي لإجراء عملية رتق غضروف الركبة صباح الأثنين المقبل على يد الدكتور البرتغالي جوزيه كارلوس .