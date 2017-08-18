كرة القدم الأسبانية تكرم ضحايا الهجوم الإرهابي ببرشلونة

برشلونة ـــ الألمانية | Friday, 18 August 2017 - 15:04 pm

أعلنت رابطة الدوري الأسباني لكرة القدم اليوم الجمعة أن المباريات المقررة في الأسبوع الأول من الموسم الجديد ستشهد تكريما لضحايا الحادث الإرهابي الذي وقع في مدينة برشلونة ، وذلك من خلال الوقوف دقيقة حداد قبل بداية كل مباراة بدوري الدرجة الأولى ومسابقات دوري الدرجات الدنيا.

وكان 13 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم أمس الخميس وأصيب أكثر من 100 أخرين إثر عملية دهس للمارة وقعت في شارع "لا رامبلا" بوسط برشلونة.

وذكر بيان نشرته الرابطة بموقعها على الإنترنت "طلبنا من الاتحاد الأسباني لكرة القدم أن تبدأ جميع المباريات في الأسبوع الأول من الموسم الجديد ، بدقيقة صمت حدادا على الضحايا."

وأضاف البيان "كرة القدم للمحترفين ستسهم في تقديم التعازي بهذه الطريقة ، وتبدي تضامنها مع أصدقاء وأقارب الضحايا."

وتنطلق منافسات الدوري الأسباني في وقت لاحق اليوم الجمعة بلقاء ليجانيس مع ألافيس وبلنسية مع لاس بالماس ، بينما يخوض برشلونة مباراته الأولى في الموسم الجديد للدوري مساء الأحد أمام ريال بيتيس.

وذكر بيان أصدره نادي برشلونة "يود نادي برشلونة إبداء أسفه العميق واستنكاره الشديد للهجوم الإرهابي الذي ضرب قلب مدينتنا ، في شارع لا رامبلا."

وأضاف "نرغب في إبداء دعمنا ومواساتنا للضحايا وعائلاتهم وأصدقائهم وكذلك كل مواطني برشلونة وزوارها" ، وأشار إلى أن جميع اللاعبين سيرتدون شارات سوداء في جميع المباريات المقررة هذا الأسبوع.

كذلك أصدر نادي ريال مدريد بيانا للتعليق على الهجوم الإرهابي ذكر فيه "ريال مدريد يود إبداء أسفه الشديد إزاء الهجوم الذي وقع بمدينة برشلونة ، ويعلن مؤازرته للضحايا وعائلاتهم وأصدقائهم.. كما يتمنى الشفاء العاجل لكل من أصيبوا في الهجوم."