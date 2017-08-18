النصر ينهي التزاماته مع "المنازعات" ومحترفوه يشاركون أمام الاتفاق

الرياض ــ الرياضية | Friday, 18 August 2017 - 16:35 pm

أنهت إدارة نادي النصر كافة الالتزامات المالية المتعلقة برواتب اللاعبين وسددت كامل قرارت غرفة فض المنازعات التابعة للاتخاد السعودي لكرة القدم .





ووفقاً للحساب الرسمي لنادي النصر على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فإن النادي قدم الحوالات البنكية للرواتب وهو ما سيتيح للاعبيه الأجانب المشاركة أمام الاتفاق في المباراة التي ستجمع الفريقين اليوم ضمن دوري المحترفين السعودي .



وقام النصر خلال فترة التسجيلات الحالية بالتعاقد مع 5 محترفين جدد هم الليبيري وليام جيبور والمغربيان سعيد لكرو واوزير والمصري حسام غالي والبرازيلي ليوناردو بيريرا اضافة للبرازيلي المستمر من الموسم السابق برونو .



وحقق النصر الفوز في أولى مواجهاته هذا الموسم في دوري المحترفين على الفيصلي بثلاثة اهداف مقابل هدفين .