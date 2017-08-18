مورينيو يدعم قرار إقفال الانتقالات الصيفية مبكراً

الرياضية - الفرنسية | Friday, 18 August 2017 - 19:02 pm

دعم مدرب مانشستر يونايتد البرتغالي جوزيه مورينيو الأصوات التي تطالب بإقفال باب سوق الانتقالات في إنجلترا قبل انطلاق الموسم، بدل الانتظار حتى نهاية أغسطس.



وكانت أندية إنجليزية دعت إلى اتخاذ هذه الخطوة من أجل الحد من الاضطرابات التي تعيشها الفرق في بداية الموسم، كما أنها تعتزم التصويت على هذا الاقتراح خلال اجتماع مقرر في السابع من سبتمبر المقبل بحسب ما ذكرت صحيفتا "ذي تلغراف" و"ذي تايمز"، مع توجه أغلبية الأندية لتبني هذا الأمر الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من موسم 2018-2019.



ويقفل باب الانتقالات الحالي في 31 أغسطس الحالي، أي بعد حوالي ثلاثة أسابيع على انطلاق منافسات الدوري الممتاز الذي بدأ يوم الجمعة الماضي بمباراة أرسنال وليستي سيتي (4-3).



وقال مورينيو في مؤتمر صحفي عشية مواجهة فريقه مع سوانسي في مقر تدريبات فريقه: "كمدرب كرة قدم وليس كتاجر، أفضل أن يتم إقفال باب الانتقالات في أبكر وقت ممكن، ما يجعلنا نتفادى أن يلعب أحد اللاعبين مباراته الأولى مع فريق ومباراته الثانية مع فريق آخر".



وعن إمكانية فقدان اللاعبين الذين يلعبون ضمن صفوف الأندية الإنجليزية بسبب استمرار سوق الانتقالات في البلدان الأوروبية الأخرى، يقول مورينيو إن القليل من الأندية تملك القوّة الشرائية التي تخوّلها شراء أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز، وأن على هذه الأندية الميسورة معرفة أن عدم إمكانية الأندية الإنجليزية الشراء بعد منتصف أغسطس تعني أيضًا عدم البيع، لذا على الأندية الراغبة بالشراء أن تقوم بذلك قبل حلول الأجل".



وفي الإطار نفسه، يبدو أن مورينيو نجح في تطوير فريقه في سوق الانتقالات من خلال انتدابه ثلاثة لاعبين في الخطوط الثلاثة هم المدافع السويدي فيكتور ليندلوف ولاعب الوسط الصربي نيمانيا ماتيش والمهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، وكان هذا الأخير قد سجل ثنائية في مرمى وست هام في أولى مباريات الشياطين الحمر في الدوري الإنجليزي لهذا الموسم، كما أن اللقاء الذي انتهى برباعية نظيفة لمانشستر شهد تألق الوافد الجديد ماتيش الذي اختير أفضل لاعب فيه".



ويعتقد مورينيو أن فريقه لن يعقد صفقات جديدة، الا اذا حصل تطوّر وضعهم في السوق من جديد، كما أنه يعتبر الفريق جاهزا رغم عدم التزام الإدارة بطلبه التعاقد مع لاعب رابع، وقال: "لقد قلت للمدير التنفيذي اد وودورد، إن مخططي هو التعاقد مع أربعة لاعبين جدد، لكنني قلت له أيضا أنني لن أضغط عليه وعليه أن يقوم بما يراه الأفضل لمصلحة النادي".



وأردف مورينيو: "أنا سعيد بالمجموعة الحالية وأنا مستعد للمضي قدما من دون اللاعب الرابع".



وتابع: "نحن لا نتسوق في الوقت الحالي، إلا إذا حصلت أمور تجعلنا ندخل السوق مجددا".