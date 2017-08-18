الإمارات تستعد للأخضر بـ10 لاعبين

أبوظبي - الرياضية | Friday, 18 August 2017 - 19:46 pm

بدأت استعدادت المنتخب الإماراتي الأول لكرة القدم، لمواجهة المنتخب السعودي في 23 من أغسطس الجاري، ضمن مباريات الجولة التاسعة من تصفيات كأس العالم 2018 والمقام في روسيا، بحضور عشرة لاعبين فقط، حيث نشرت صحيفة الاتحاد الرياضي الإماراتية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "عشرة لاعبين فقط في أول تجمع لمنتخبنا الوطني في معسكره التحضيري، استعدادا لمواجهة الأخضر السعودي ضمن تصفيات المونديال".



وأضافت الصحيفة: "اللاعبون المنضمون هم: أحمد خليل، علي خصيف، علي مبخوت، محمود خميس، سهيل النوبي، وسالم صالح، فارس جمعة، طارق أحمد، محمد فوزي، أحمد شامبيه".