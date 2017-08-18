الجابر: ستشاهدون وجه الشباب الحقيقي أمام القادسية

الرياض - نواف الشعلان | Friday, 18 August 2017 - 19:44 pm

أوضح سامي الجابر مدرب الفريق الأول لكرة القدم في نادي الشباب، أن مشاركة الثلاثي الجديد ناصر الشمراني وسعد عبدالأمير وجوناتاس، أمام القادسية يوم غدٍ السبت، ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري المحترفين السعودي معلقة، ولا يستطيع تأكيد مشاركتهم مع الفريق.



وذكر الجابر في المؤتمر الصحفي اليوم الجمعة : "الجهاز الطبي في النادي عمل على تجهيز الثلاثي الجديد طول الفترة الماضية، ومن سيكون جاهز بدنياً وفنياً سيتواجد مع بقية اللاعبين".



وعن مباراة القادسية، قال الجابر: "مباراة الغد مهمة لنا، وهي لاتقل صعوبة عن المباراة الماضية، وسنسعى فيها لتعويض خسارتنا أمام أحد، وأن نظهر الوجه الحقيقي للفريق، وسنعمل في مباراة الغد على تصحيح الأخطاء التي وقعنا بها في اللقاء الماضي".