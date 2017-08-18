الباطن يواصل الانطلاقة المميزة ويحصد نقاط أحد

حفر الباطن - الرياضية | Friday, 18 August 2017 - 20:48 pm

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن انطلاقته المميزة في دوري المحترفين السعودي 2017/2018، ليعتلي صدارة الترتيب مؤقتاً، بعد أن تغلب على الاتحاد في أرضه وبين جماهيره بنتيجة 3/1 في الجولة الأولى، ليعود ويخطف ثلاثة نقاط من ضيفه أحد مساء اليوم الجمعة، في لقاء أقيم على ملعب نادي الباطن، ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري المحترفين السعودي.



وتقدم الباطن بالهدف الأول عن طريق لاعبه جورجي سيلفا عند الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول، الذي انتهى بتقدم الباطن بهدف دون رد، وفي الشوط الثاني استطاع اللاعب جوناثان بينتيس من تعزيز النتيجة لصالح فريقه عندما أحرز الهدف الثاني عند الدقيقة 60، واستمرت النتيجة بتقدم الباطن، حتى أعلن حكم اللقاء نهاية المباراة بفوز الباطن بنتيجة 2/0.



وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الباطن إلى النقطة السادسة في صدارة جدول الترتيب، فيما تجمد رصيد فريق أحد عند النقطة الثالثة في المركز الثامن.