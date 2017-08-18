بصناعة الكسار.. الاتفاق يخطف نقطة ثمينة من النصر

الرياض- الرياضية | Friday, 18 August 2017 - 23:06 pm

في مباراة مثيرة، تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مع ضيفه الاتفاق بنتجية 2/2، في لقاء أقيم مساء اليوم الجمعة على ملعب الملك فهد الدولي، ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري المحترفين.



وتقدم النصر عن طريق لاعبه يحيى الشهري عند الدقيقة 15، قبل أن يهدر فهد الهاجري لاعب الاتفاق فرصة للتعادل عندما أهدر ركلة جزاء عند الدقيقة 38، ينتهي الشوط الأول بتقدم النصر بهدف دون رد، وفي الشوط الثاني استطاع محمد السهلاوي من تعزيز النتيجة لصالح فريقه عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 51، فيما استطاع فيلب كيش أن يقلص النتيجة لصالح الاتفاق عند الدقيقة 65، وفي آخر الوقت بدل الضائع سجل هزاع الهزاع هدف التعادل بعد أن صنع له حارس فريقه أحمد الكسار كرة واجه خلالها مرمى النصر عند الدقيقة 93.



وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد النصر إلى النقطة الرابعة في المركز الثالث، كما ارتفع رصيد الاتفاق إلى النقطة الرابعة أيضاً في المركز الرابع.