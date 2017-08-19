فهد بن سلطان يلتقي طلاب المعسكر الكشفي

تبوك ـ واس | Saturday, 19 August 2017 - 00:00 am

ثمن الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك، جهود طلاب المعسكر الكشفي بتعليم تبوك في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار، لخدمة ضيوف الرحمن القادمين.

جاء ذلك خلال زيارته الميدانية للأجهزة الخدمية العاملة في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار، ولقائه المشرفين والطلاب المشاركين في أعمال المعسكر الكشفي، بحضور إبراهيم العُمري المدير العام للتعليم في منطقة تبوك المكلف.

وصافح الأمير فهد بن سلطان القادة الكشفيين والطلاب الكشافين، واطلع على أعمالهم، واصفًا عملهم بالمميز في خدمة ضيوف الرحمن، متمنيًا لهم التوفيق.

بدوره، أوضح الدكتور عبد الله الحارثي مدير إدارة النشاط نائب المشرف العام على المعسكر، أن المعسكر الكشفي مجهز بجميع الاحتياجات.