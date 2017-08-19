ماجستير في كلية محمد بن سلمان

جدة ـ الرياضية | Saturday, 19 August 2017 - 00:00 am

أعلنت كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال في مدينة الملك عبد الله الاقتصاديّة، إطلاق برنامج "ماجستير إدارة الأعمال" في الشهر المقبل، بالشراكة بين كل من مدينة الملك عبد الله الاقتصادية ومسك الخيرية ولوكهيد مارتن، بالتعاون مع كلية بابسون العالمية الأولى في ريادة الأعمال في الولايات المتحدة. وقبلت الكلية 139 طالبًا للالتحاق ببرنامج ماجستير إدارة الأعمال من رواد الأعمال، والقيادييّن، والتنفيذيّين في القطاع الخاص، الحكومي وغير الربحي من أصل 2326 متقدمًا على المستوى "المحلي والإقليمي والعالمي"، وأكمل الطلاب المقبولون دراسات البكالوريوس في 50 جامعة، ويعملون في 30 جهة مختلفة، ويشكل السعوديون منهم ما نسبته 78 في المئة.