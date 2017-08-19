“ذوو الإعاقة” يشاركون في نادي الحي

الأحساء ـ عادل الدحيلان | Saturday, 19 August 2017 - 00:00 am

شارك فريق ضياء التطوعي لذوي الإعاقة البصرية وفريق عطاء التطوعي لذوي الإعاقة الحركية التابعان لجمعية الأشخاص ذوي الإعاقة في الأحساء أمس الأول، في البرنامج الترفيهي لذوي الاحتياجات الخاصة، الذي يحتضنه نادي الحي في مدرسة الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز، وذلك ضمن برامج وأنشطة الفرق التطوعية التابعة للجمعية خلال الإجازة الصيفية.

واشتمل البرنامج على عدد من الأنشطة الرياضية والمسابقات الترفيهية، التي تتناسب مع قدرات وإمكانات كل فئة من الفئات المشاركة من ذوي الإعاقة.

ويأتي البرنامج في إطار إسهامات النادي نحو إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المناشط المجتمعية؛ الأمر الذي من شأنه الإسهام في دمجهم مجتمعيًّا مع أقرانهم العاديين.