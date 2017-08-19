الحزم يكسب ودية الكويت بثلاثية

الرس ـ الرياضية | Saturday, 19 August 2017 - 00:00 am

كسب فريق الحزم الأول لكرة القدم تجربته أمام الكويت الكويتي، بنتيجة 3ـ2 على ملعب مدينة أزميت التركية، مقر إقامة معسكره الإعدادي لدوري أندية الدرجة الأولى.

وسجل للحزم علي خرمي وإسماعيل مسملي وسالم الحمدان، وشارك الكويت الكويتي بتشكيلته الأساسية، يتقدمهم الدولي فهد العنزي.

وبدأ التونسي الحبيب بن رمضان اللقاء بتشكيلة مكونة من الحارس داؤد آل سعيد، خالد البركة، معتز المولد، أمجد برناوي، مسعود بخيت، سعيد القرني، طارق الكعبي، سلطان النمري، علي خرمي، راكان الطويرقي، وعبد الفتاح آدم.