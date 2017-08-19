توربي يزور الكشافة السعودية

باكو ـ واس | Saturday, 19 August 2017 - 04:11 am

زار كريج توربي الرئيس الجديد للجنة الكشفية العالمية جناح السعودية، الذي تشارك به الكشافة السعودية في المؤتمر الكشفي العالمي الــ 41، والمنعقد حاليًا في أذربيجان.

والتقى الدكتور عبد الله بن الفهد رئيس الوفد الذي اطلعه على ما يحتويه المعرض، من نماذج لما تقدمه الكشافة السعودية من برامج لخدمة وتنمية المجتمع، كما تعرف على جزء من الموروث الشعبي والتقاليد العربية التي شرحها الجوالة له، وفي ختام الزيارة سلم الفهد للرئيس الجديد درعًا تذكارية بمناسبة المشاركة في المؤتمر.

وقدم الفهد التهنئة للرئيس الجديد في المهمة الجديدة، متمنيًا له التوفيق والعمل مع بقية أعضاء اللجنة على تحقيق تطلعات وأمنيات أكثر من 40 مليون كشاف حول العالم.