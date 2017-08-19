قفز الحواجز يشارك في الآسيوية

الرياض ـ الرياضية | Saturday, 19 August 2017 - 00:00 am

تقرر أن يمثل الفرسان خالد العيد وعبد الله الشربتلي وخالد المبطي وعبد الرحمن الراجحي، المنتخب السعودي لقفز الحواجز في دورة الألعاب الآسيوية الخامسة للصالات المغلقة 2017، التي ستقام في عشق أباد، خلال الفترة من 21 إلى 23 سبتمبر المقبل.

ويشارك فرسان الأخضر الأربعة في منافسات الفردي والفرق بعدد من الجياد، حيث يدخل الفارس خالد العيد بجواده "إينا فان دي نيبوبير جهوفي"، فيما سيكون الفارس عبد الله الشربتلي على صهوة "وولون" و"توسكان"، بينما يشارك الفارس خالد المبطي بالفرس "دونا إيفيتا"، والفارس عبد الرحمن الراجحي بالجواد "أوولد تشاب تام". ‎

وكان الفرسان الأربعة قد أقاموا معسكرات استعدادية في عدد من الدول الأوروبية، والمشاركة في بطولات مصنفة ‎قدموا من خلالها نتائج مميزة.