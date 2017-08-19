مصر تجهز ناشئي اليد لـ”العربية”
الرياض ـ فهد البطاح | Saturday, 19 August 2017 - 00:00 am
وصلت بعثة المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الناشئين، إلى جمهورية مصر العربية أمس، وذلك لبدء الاستعداد للبطولة العربية المقرر إقامتها في أكتوبر المقبل. ويشرف فنيًّا على بعثة المنتخب السعودي المغادرة للمعسكر الخارجي المصري أحمد نبيل، ويساعده ياسر العبيدي، وسعود الحودي مشرف اللعبة عضو مجلس الإدارة.
فيما ضمت قائمة اللاعبين المختارين لدخول المعسكر الخارجي ٢٢ لاعبًا، وهم:
نواف العتيبي "الشباب"، بندر مجرشي ومازن عجلان "الأهلي"، جواد جفال وحسن آل تركي وجواد آل عباس ومظاهر آل زين الدين "الخليج"، حيدر آل حسين "الصفا"، أصيل العبيدي وحسن آل محمد حسين وحمدي أبو عبيد "النور"، مرتضى القصير "مضر"، حيدر آل محسن وأيمن آل خليف "المحيط"، إبراهيم محمد فوزان الجدعني "المحمل"، جواد الغافلي وحسن الحمد "القارة"، محمود البحار ومصطفى الماء "الهدى"، محمد النفيسة "العربي" متعب السعيد "الكويت الكويتي".