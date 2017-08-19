تقرر أن يدخل فريق ضمك الأول لكرة القدم، أولى مبارياته التجريبية الثلاثاء المقبل، مع فريق الفتح في الأحساء، وذلك خلال معسكره الإعدادي المقام حاليًا في مدينة الدمام. ويجري الفريق تدريباته يوميًّا على فترتين صباحية ومسائية،